Российские ПВО в Сирии отразили ракетный удар по базе Хмеймим

27 Дек. 23:12 2017-12-27T23:36:49+03:00

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Две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Ракетный удар был совершен с территории населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Боевики выпустили сразу несколько снарядов, один из них не долетел до авиабазы и взорвался в районе города Джабла. Еще два были сбиты "Панцирь-С1".

Сразу после обстрела в воздух были подняты российские вертолеты, которые вели патрулирование места падения третьей ракеты, передает Интерфакс.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу на прошлой неделе рассказал, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона. В нее входят "Комплексы С-400, С-300В, "Панцирь". Глава ведомства заверил, что за все время присутствия ВКС РФ в Сирии не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.