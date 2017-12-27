27 Дек. 23:17 2017-12-27T23:17:13+03:00

Жириновский первым сдал все документы для регистрации кандидатом в президенты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский сдал в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года.

«В ЦИК поступили документы от уполномоченных представителей партии ЛДПР для регистрации Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России», - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Напомним, Владимир Жириновский, который планирует уже в шестой раз участвовать в выборах, принес в ЦИК пакет документов еще 21 декабря. В частности, туда входят заявление о согласии баллотироваться, подтверждения биографических данных, а также решение съезда ЛДПР о выдвижении.

Так как Жириновский представляет фракцию, представленную в парламенте, он освобожден от сбора подписей.

Ожидается, что завтра в ЦИК придет еще один представитель парламентской фракции — выдвиженец от партии КПРФ Павел Грудинин.