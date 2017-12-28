В Греции с туристов начнут взимать налог за размещение в отелях

СЕГОДНЯ 00:01 2017-12-28T00:01:58+03:00

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Туристы, прибывшие на отдых в Грецию, должны будут платить отдельный налог за размещение в гостинице или лицензированных апартаментах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным организации, «налог на ночевки» будет действовать в течение всего года, а не только в сезон наплыва туристов.

«Уже с 1 января всем иностранным туристам в Греции необходимо будет оплачивать туристический сбор за каждые сутки проживания – в день заезда или выезда из отеля. Сумма налога зависит от звездности отеля», - говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

В пятизвездочной гостинице нужно заплатить 4 евро в сутки, в четырехзвездочной - 3 евро, за номер в трехзвездочном отеле - 1,5 евро, в отелях с одной и двумя звездами - 0,5 евро в сутки за номер. Тем, кто снимет апартаменты придется платить от 0,25 евро до 1 евро в сутки.

В случае отказа клиента оплачивать туристический сбор, отель будет иметь право отказать ему в размещении.