В Турции мужчина устроил стрельбу возле школы

СЕГОДНЯ 01:02 2017-12-28T01:10:57+03:00

В результате пострадали пять учеников и один взрослый

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Мужчина открыл стрельбу по детям около одной из школ города Газиантеп на юге Турции. Подозреваемый обстрелял из охотничьего ружья группу ребят, игравших на площадке.

В результате ранения получили пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, а также один 32-летний взрослый. Сообщается, что ранения оказались не опасными, и сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Полиция разыскивает в связи со стрельбой, мужчину 56 лет. Его личность установлена. Нападавший уже давно находится в розыске на за совершение шести преступлений, передает телеканал NTV.

Подобные случаи часто случаются в США. Так в штате Техас, неподалеку от Сан-Антонио, в местечке Сазерленд-Спрингс мужчина застрелил 28 человек, включая малолетних детей, прямо в баптистской церкви. Преступник - 26 летний Девин Патрик. Полиция ликвидировала его вскоре после нападения.