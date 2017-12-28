Из Украинского правительства уволили 25-летнюю замглавы МВД Дееву

СЕГОДНЯ 00:42 2017-12-28T00:44:22+03:00

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Заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева уволена со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Решение об отставке двадцатипятилетней заместительницы Арсена Авакова было принято на заседании кабинета министров Незалежной. Теперь уже бывший начальник Деевой поблагодарил девушку за службу.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!», - написал Аваков в своем Twitter.

Твит Арсена АваковаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, Дееву своим замом по вопросам евроинтеграции Аваков назначил в октябре прошлого года. Общественность была шокирована не только довольно юным возрастом нового замминистра, отсутсвием у нее опыта работы, но и ее фотографиями в соцсетях, на которых девушка позирует в чем мать родила. Аваков же заверил, что Деева прошла спецпроверку и ряд собеседований.