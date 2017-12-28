2017-12-28T01:24:14+03:00
Политика

Захарова опровергла информацию о суточных в 147 тыс. рублей у сотрудников МИД

Представитель МИД пояснила, что речь идет о средней месячной зарплате для сотрудников зарубежных миссий
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Никто из российских дипломатов не получает в зарубежных поездках суточные в размере 147 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она опровергла информацию, появившуюся в СМИ, после публикации Министерством финансов размеров зарплат в федеральных государственных органах за 2016 год.

"Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных? - написала она на своей странице в Facebook.

Судя по всему, Захарова победила в этой борьбе, поскольку издание опубликовало разъяснение, в котором говорилось, что 147 тысяч рублей - это средняя зарплата дипломата, работающего за рубежом. Оклад рассчитывается на основе утвержденного суточного проживания.

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