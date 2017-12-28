Путин встретился с ушедшими в отставку и новыми губернаторами

СЕГОДНЯ 01:54 2017-12-28T08:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин встретился в среду с ушедшими в отставку главами областей и регионов, а также с их преемниками, избранными 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Путин отметил, что формат встречи необычный. Она подчёркивает преемственность в руководстве, когда новые губернаторы могут опираться и продолжать развивать достижения своих предшественников.

«Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю ещё раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания», - сказал президент.

Он отметил, что ушедшие в отставку главы регионов работали в сложных экономических условиях, связанных с санкциями, и в целом, справились достойно. Путин поздравил всех с наступающими новогодними праздниками, после чего выпил с губернаторами шампанского.