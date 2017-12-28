Глава Санкт-Петербурга поручил оказывать необходимую помощь пострадавшим после взрыва

СЕГОДНЯ 02:14 2017-12-28T02:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительственная группа будет следить за ситуацией, связанной со взрывом в супермаркете в Калининском районе Санкт-Петербурга. Такое поручение дал губернатор города Георгий Полтавченко.

Как сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов, губернатор также распорядился оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском [проспекте]. Им даны поручения оперативной группе правительства, включая комитеты по безопасности и здравоохранению, об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи", - цитирует слова Кибитова ТАСС.

Напомним, вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв. В результате пострадали восемь человек. Их направили в Мариинскую больницу. Ранения оцениваются как средней тяжести. Сотсояние всех госпитализированных удовлетворительное.