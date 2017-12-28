В Киеве признали ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

СЕГОДНЯ 02:48 2017-12-28T02:48:08+03:00

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Приглашение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность губернатора Одесской области было ошибкой украинских властей. Такое мнение высказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Она отметила, что грузинский политик не оправдал надежд, которые на него возлагали в Киеве. Она отметила, что Порошенко давно знал Саакашвили, и знал, что после проигранных в Грузии выборов, тому нужен дом.

«Поэтому господин Порошенко дал ему украинское гражданство и губернаторство важной Одесской области Украины , которая нуждалась в некоторой уборке. В то время г-н Саакашвили, похоже, был способен на эту задачу», - написала Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times.

По ее словам, вместо реформатора Киев получили революционера. Она назвала Саакашвили вирусом, который «инфицировал украинскую политическую систему». По мнению вице-премьера Украины, бывшим губернатором Одесской области «движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти».