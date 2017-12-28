Пушков назвал Украину лидером года по нанесению ущерба самой себе

СЕГОДНЯ 04:35 2017-12-28T04:39:12+03:00

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор отметил, что убытки от изоляции Донбасса составили 1,8 млрд долларов

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Украина стала лидером среди стран по нанесению самой себе экономического ущерба. Такое мнение высказал член Совета Федераций Алексей Пушков.

По его словам, введенная Киевом против Донецкой и Луганской республик блокада нанесла стране ущерб 1,8 миллиарда долларов

«Украина - "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП - 1.8 млрд долларов. Причем блокаду ввела сама Украина», - написал Пушков в Twitter.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что блокада Донбасса нанесла экономике страны нанесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Он подчеркнул, что республике необходимо срочно увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.

Кроме того, сославшись на прогноз международного агентства Moody's, Гройсман заявил в своем Facebook, что в 2018 году ВВП Украины может вырасти более чем на 3,5%.