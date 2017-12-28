Пушков назвал Украину лидером года по нанесению ущерба самой себе
Украина стала лидером среди стран по нанесению самой себе экономического ущерба. Такое мнение высказал член Совета Федераций Алексей Пушков.
По его словам, введенная Киевом против Донецкой и Луганской республик блокада нанесла стране ущерб 1,8 миллиарда долларов
«Украина - "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП - 1.8 млрд долларов. Причем блокаду ввела сама Украина», - написал Пушков в Twitter.
Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что блокада Донбасса нанесла экономике страны нанесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Он подчеркнул, что республике необходимо срочно увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.
Кроме того, сославшись на прогноз международного агентства Moody's, Гройсман заявил в своем Facebook, что в 2018 году ВВП Украины может вырасти более чем на 3,5%.
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