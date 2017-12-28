Мэр попросил жителей Нью-Йорка не выходить на улицу в - 8 градусов

СЕГОДНЯ 05:10 2017-12-28T12:17:46+03:00

Градоначальник напомнил, как следует себя вести при низких температурах

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Поменьше бывать на улице и проводить время в отапливаемых помещениях посоветовал жителям Нью-Йорка мэр города Билл Де Блазио. При этом температура воздуха в мегаполисе опустилась до минус шести градусов по Цельсию ночью.

"Проведайте ваших соседей и запустите питомцев в дом", - написал Билл Де Блазио в Twitter.

Синоптики пообещали, что в ближайшее время столбик термометра опустится до -8 градусов, а в новогоднюю ночь синоптики обещают -13 градусов. Мэр опубликовал рекомендации национальной метеорологической службы по поведению в условиях низких температур. В них сказано, что необходимо не допускать промерзания труб и избегать отопления помещений печами и духовками.

Твит Билла Де Блазио с предупреждением и памяткойФото: СОЦСЕТИ

Как пишут "Известия", на северо-востоке США с началом рождественских праздников 25 декабря пришло похолодание. Нью-Йорк находится рядом с океаном, и из-за высокой влажности даже небольшой мороз здесь переносится сложнее. К тому же, с моря дует резкий порывистый ветер.