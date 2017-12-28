Грузия может сорвать инспекции по Договору об открытом небе в 2018 году
Инспекционные полеты в рамках международного Договора об открытом небе в следующем году могут быть сорваны из-за Грузии. Как стало известно, власти республики не хотят допускать для участия в наблюдательных полетах проверяющих из России.
«Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», – цитирует РИА Новости свой источник.
Издание напоминает, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе. Если Грузия не пойдет на уступки, полеты сорвутся.
Ранее сообщалось, что с 1 января Россия сократит число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать в рамках международного договора «Открытое небо». Шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января.
Напомним, в сентябре США обвинили Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу.