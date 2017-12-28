В США умер «ужасный доктор Эвазан» из первых «Звездных войн»

СЕГОДНЯ 06:07 2017-12-28T06:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В США умер актер Элфи Кертис, сыгравший одну из второстепенных ролей в первом фильме франшизы «Звездные войны». Артисту было 87 лет.Сообщивший о кончине The Hollywood Reporter, не уточнил причину смерти.

Кертис был актером телесериалов. Он снялся многосерийном фильме "Утраченные империи", телесериалах "Чисто английское убийство, "Q.E.D", Мягкое прикосновение и других.

Фанаты «Звездных войн» знают его по IV эпизоду «Новая надежда» (1977 год). Там Кертис появляется в жутком гриме доктора Корнелиуса Эвазана и затеивает драку в кантине с главным героем Люком Сайуокером.

Эпизод в кантине из "Звездных войн: Новая надежда".Элфи Кертис исполнил роль доктора Корнелиуса Эвазана

Исполнитель роли юного джедая Марк Хэмилл выразил соболезнования в связи с кончиной Кертиса.

«Элфи Кертис сделал сцену в кантине в Мос-Эйсли — одну из самых памятных в моей карьере — еще более яркой. Насколько ужасающим был его персонаж, настолько же веселым, добрым, настоящим джентльменом он был в жизни. Спасибо, Элф, тебя будет не хватать», — написал актер в Twitter.