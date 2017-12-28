Взрослые россияне попросят у Деда Мороза здоровья

СЕГОДНЯ 06:54 2017-12-28T12:55:42+03:00

О любви мечтают всего лишь два процента граждан

Изменить размер текста: A A

Большинство взрослых россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в Новогоднюю ночь здоровья. К такому выводу пришли сотрудники холдинга «Ромир» в ходе социологического опроса.

Так, здоровья у сказочного волшебника хотят попросить 63 процента опрошенных, 27 процентов хотят счастья на блюдечке, а еще 17 процентов респондентов нуждаются в деньгах. Как отмечает РИА Новости, о том, чтобы не болеть чаще, говорили люди старше 45 лет, а о деньгах - молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Для восьми процентов россиян самым острым является вопрос собственного жилья. Они попросили бы Дедушку Мороза помочь с приобретением дома или квартиры. А еще шесть процентов хотят автомобиль.

О простых человеческих радостях, таких как любовь, брак и рождение ребенка, мечтают по два процента опрошенных.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек старше 18 лет и проживающие в городах разной численности и сельской местности.