2017-12-28T12:55:42+03:00
Общество

Взрослые россияне попросят у Деда Мороза здоровья

О любви мечтают всего лишь два процента граждан
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне будут просить у Деда Мороза здоровья, счастья и денег. Фото: Пресс-служба Деда МорозаРоссияне будут просить у Деда Мороза здоровья, счастья и денег. Фото: Пресс-служба Деда Мороза
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Большинство взрослых россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в Новогоднюю ночь здоровья. К такому выводу пришли сотрудники холдинга «Ромир» в ходе социологического опроса.

Так, здоровья у сказочного волшебника хотят попросить 63 процента опрошенных, 27 процентов хотят счастья на блюдечке, а еще 17 процентов респондентов нуждаются в деньгах. Как отмечает РИА Новости, о том, чтобы не болеть чаще, говорили люди старше 45 лет, а о деньгах - молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Для восьми процентов россиян самым острым является вопрос собственного жилья. Они попросили бы Дедушку Мороза помочь с приобретением дома или квартиры. А еще шесть процентов хотят автомобиль.

О простых человеческих радостях, таких как любовь, брак и рождение ребенка, мечтают по два процента опрошенных.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек старше 18 лет и проживающие в городах разной численности и сельской местности.

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