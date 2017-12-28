2017-12-28T06:55:23+03:00
Москва

Погода в Москве на 28 декабря 2017 года: воздух прогреется до +2 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 декабря 2017 года
Дарья ИВАШКИНА
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В Москву пришло аномальное теплоВ Москву пришло аномальное теплоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 28 декабря 2017 года. Как и обещали специалисты, в город пришло аномальное тепло: в четверг столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. При этом ожидается облачная погода. Что касается осадков, то небольшой дождь пройдет в столице лишь местами. Ветер же будет дуть южный и юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу температура воздуха в мегаполисе не изменится и составит 0…+2 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами также не исключены небольшие осадки.

Кстати, по данным синоптиков, пик оттепели в Москве придется на пятницу, 29 декабря: за три дня до Нового года воздух в столице прогреется до +5...+6 градусов.

Однако в праздничную ночь должно подморозить. Как предсказывают метеорологи, в последний день 2017 года температура начнет понижаться и к полуночи станет отрицательной.

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