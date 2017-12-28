В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

СЕГОДНЯ 07:30 2017-12-28T07:40:08+03:00

Полиция нашла стрелявшего на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов задержан московской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по столице.

В ведомстве отметили, что полиция установила местонахождение мужчины. Он прятался на территории организации по улице Правды в Москве. После ареста преступника доставили в Следственный комитет РФ для допроса, говорится на сайте столичного главка МВД.

Напомним, утром 27 декабря в здании предприятия на юго-западе Москвы Аверьянов открыл стрельбу. В ходе конфликта он застрелил охранника предприятия, который скончался от полученных травм.

Стрелок забаррикадировался в здании фабрики и оказывал сопротивление полиции. Ему удалось ускользнуть отправоохранителей. В Москве был объявлен план "Сирена".

Аверьянов ранее жаловался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Однако доказательств того, что против него совершаются мошеннические действия, нет.