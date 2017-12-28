2017-12-28T07:40:08+03:00
Происшествия

В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

Бывшего владельца предприятия задержали на территории организации, расположенной на улице Правды
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Полиция нашла стрелявшего на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на Иловайской улице в МосквеПолиция нашла стрелявшего на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на Иловайской улице в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов задержан московской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по столице.

В ведомстве отметили, что полиция установила местонахождение мужчины. Он прятался на территории организации по улице Правды в Москве. После ареста преступника доставили в Следственный комитет РФ для допроса, говорится на сайте столичного главка МВД.

Напомним, утром 27 декабря в здании предприятия на юго-западе Москвы Аверьянов открыл стрельбу. В ходе конфликта он застрелил охранника предприятия, который скончался от полученных травм.

Стрелок забаррикадировался в здании фабрики и оказывал сопротивление полиции. Ему удалось ускользнуть отправоохранителей. В Москве был объявлен план "Сирена".

Аверьянов ранее жаловался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Однако доказательств того, что против него совершаются мошеннические действия, нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию
Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в Пхенчхане
Песков: осужденные в России украинцы не являются пленными
СКР: стрелку с фабрики «Меньшевик» в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
Глава Минтруда: Почти 20 млн россиян живут за чертой бедности
В Серпухове уволили допустившего ЧП с отрубленными руками участкового
Лавров: Коалиция США должна покинуть Сирию после полной ликвидации террористов
Песков объяснил, почему Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом
Песков: США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии
Годовое вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло на 47%
Экс-следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
В «Диснейленде» эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал свою стрельбу самообороной
Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель
Роспотребнадзор выступил c рекомендациями по выбору сладких подарков для детей
Умер основатель Media Markt Эрих Келлерхальс
В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»
Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения