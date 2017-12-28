2017-12-28T07:52:48+03:00
В мире

Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества США и РФ по Сирии

При этом глава Госдепа выразил уверенность в успехе женевского процесса
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал необходимость сотрудничества США и России в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе по вопросам урегулирования сирийского кризиса.

«В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются наши совместные интересы. Нигде это не очевидно более, чем в Сирии», - написал глава Госдепа в своей авторской статье, опубликованной в газете The New York Times.

При этом дипломат выразил уверенность в успехе женевского процесса, который, по его мнению, приведет «к Сирии, свободной от (ее нынешнего президента) Башара Асада и его семьи».

Напомним, ранее в декабре в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что глава арабской республики, по их мнению, должен принимать более активное участие в переговорах по урегулированию межсирийского конфликта. При этом США поддержали призыв спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры применить новые рычаги давления на Асада.

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