В России разрабатывают зенитный комплекс для уничтожения беспилотников

СЕГОДНЯ 08:15 2017-12-28T08:15:27+03:00

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В четверг, 28 декабря, СМИ сообщили о том, что в России разрабатывается новый зенитный ракетный артиллерийский комплекс по уничтожению тактических беспилотников и крылатых ракет. По словам командующего войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) России Александра Леонова, особенностью нового комплекса является его малая радиозаметность.

«Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», - сказал генерал-лейтенант в интервью «Известиям».

Как ожидается, новый комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов придет на смену комплексам «Шилка».

Отметим, в последние годы произошло стремительное развитие высокоточного оружия, все активнее применяются беспилотники и используются новые системы прицеливания и навигации.