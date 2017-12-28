Порошенко хочет обменять арестованных россиян на осужденных в РФ украинцев
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заявил о намерении менять россиян, которые в настоящее время находятся в украинских тюрьмах, на осужденных в РФ граждан незалежной. При этом он пообещал «прилагать больше усилий, чтобы вытянуть всех украинцев» из пенитенциарных учреждении России.
По словам главы соседнего государства, Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил более 15 арестованных граждан РФ. «Более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», - приводят слова Порошенко украинские СМИ.
Напомним, в минувшую среду состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. А корреспонденты «КП» следили за тем, как этот обмен происходил и кто вернулся на родину.
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