2017-12-28T08:35:41+03:00
Политика

Порошенко хочет обменять арестованных россиян на осужденных в РФ украинцев

По словам политика, в тюрьмах незалежной в настоящее время содержится более 15 наших соотечественников
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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‍Президент Украины Петр Порошенко, комментируя обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заявил о намерении менять россиян, которые в настоящее время находятся в украинских тюрьмах, на осужденных в РФ граждан незалежной. При этом он пообещал «прилагать больше усилий, чтобы вытянуть всех украинцев» из пенитенциарных учреждении России.

По словам главы соседнего государства, Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил более 15 арестованных граждан РФ. «Более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», - приводят слова Порошенко украинские СМИ.

Напомним, в минувшую среду состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. А корреспонденты «КП» следили за тем, как этот обмен происходил и кто вернулся на родину.

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