Неизвестный сообщил о «минировании» станции метро «Октябрьская»

СЕГОДНЯ 08:54 2017-12-28T08:54:13+03:00

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В четверг утром, 28 декабря, неизвестный сообщил о «минировании» станции московского метро «Октябрьская» (радиальная). В связи с этим было принято решение проверить все помещения станции на наличие взрывных устройств.

Как уточнили в экстренных службах столицы, специалисты уже приступили к проверке. «Проводится проверка на станции метро "Октябрьская" (радиальная) из-за угрозы взрыва», - сказал источник РИА Новости.

Между тем, как отметил собеседник агентства, московский метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время были «заминированы» около 2,5 тысячи объектов, причем ни одно из анонимных сообщений о бомбах не подтвердилось .

А на днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, из каких стран звонили телефонные террористы. По его словам, ложные угрозы о взрывах поступали из Турции, Украины, США и Японии.