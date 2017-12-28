СЕГОДНЯ 09:34 2017-12-28T09:35:02+03:00

Семь человек спасли при тушении пожара на северо-востоке Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ночь на четверг, 28 декабря, пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного на северо-востоке Москвы по адресу: улица Коненкова, 8. Возгорание возникло в помещении на втором этаже. По последним данным, огнем было охвачено порядка 20 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило 27 декабря в 23:51 мск, а уже в 00:11 мск четверга возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал. Как выяснилось, из загоревшегося дома удалось спасти семь человек. «В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено семь человек», - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Кстати, напомним, недавно в Москве тушили пожар, вспыхнувший в здании министерства сельского хозяйства, где раньше находился народный комиссариат земледелия. Тогда небольшое возгорание возникло на крыше во время проведения сварочных работ.