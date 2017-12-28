2017-12-28T09:48:58+03:00
Экономика

Минпромторг планирует создать единый каталог потребительских товаров

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, такой перечень будет интегрирован с маркировкой штрих-кодами системы GS1
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минпромторга Денис МантуровГлава Минпромторга Денис МантуровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России может появиться единый каталог потребительских товаров. Такую систему планирует создать Минпромторг РФ для развития онлайн-касс. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России", - рассказал Мантуров в интервью газете "Известия".

Он отметил, что такой перечень «будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1». В настоящее время при поставке товара в магазины производители должны заполнять анкеты с большим количеством сведений.

"Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры. Ретейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки", - добавил министр. В подготовке каталога будут участвовать Минфин, ФНС и бизнес-объединения.

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