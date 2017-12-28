Минпромторг планирует создать единый каталог потребительских товаров
В России может появиться единый каталог потребительских товаров. Такую систему планирует создать Минпромторг РФ для развития онлайн-касс. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
"Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России", - рассказал Мантуров в интервью газете "Известия".
Он отметил, что такой перечень «будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1». В настоящее время при поставке товара в магазины производители должны заполнять анкеты с большим количеством сведений.
"Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры. Ретейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки", - добавил министр. В подготовке каталога будут участвовать Минфин, ФНС и бизнес-объединения.