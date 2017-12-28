2017-12-28T10:05:08+03:00
Экономика

СМИ: ЦБ хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Таким образом, в ближайшее время размер денежных взысканий может вырасти в разы
Дарья ИВАШКИНА
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ЦБ РФ хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафамиЦБ РФ хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 28 декабря, СМИ сообщили о том, что Центробанк и Минфин подготовили законопроект, предлагающий изменить размер штрафа для банков за нарушение законодательства и неисполнение предписаний регулятора.

По некоторым данным, авторы документа призывают рассчитывать денежные взыскания на основании не уставного, а собственного капитала кредитных организаций, который, как правило, всегда больше. Таким образом, в скором будущем размер штрафов может вырасти в разы.

В настоящее же время максимальный штраф составляет 1% оплаченного уставного капитала, при этом сумма не может превышать 10 миллионов рублей.

Как полагают СМИ, теперь регулятор собирается чаще штрафовать, чем отзывать лицензии. По словам источника, близкого к Банку России, ЦБ видит больший потенциал в наказании рублем, тем более что отзыв лицензии - это всегда удар по клиентам, пишет «Коммерсант».

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