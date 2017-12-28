2017-12-28T10:22:45+03:00
В мире

США и Южная Корея пересмотрят соглашение о свободной торговле 5 января

Сейчас Южная Корея является шестым по объемам товарооборота партнером Соединенных Штатов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В начале 2018 года пройдут переговоры о внесении поправок в торговое соглашение Южной Кореи и США.

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство торговли Республики Корея,

По его информации, первый раунд состоится 5 января в Вашингтоне. "На предстоящих переговорах мы намерены добиваться включения вопросов, важных для нас, в целях усиления взаимодействия и достижения баланса интересов", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщение о планируемых переговорах подтвердили в Вашингтоне.

Сейчас Южная Корея является шестым по объемам товарооборота партнером Соединенных Штатов. В марте 2012 года вступило в силу двустороннее соглашение о свободной торговле (KORUS). Однако президент США Дональд Трамп назвал соглашение нечестным и невыгодным для американцев, так как из-за него они якобы лишились 100 тысяч рабочих мест. Он распорядился подготовить документы о выходе из договора, если Южная Корея не изменит его условия.

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