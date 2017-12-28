2017-12-28T10:24:29+03:00
Москва

Электронные табло в Москве начали транслировать новогодние поздравления

Теперь на экранах можно увидеть огромные поздравительные открытки
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: официальный портал мэра МосквыФото: официальный портал мэра Москвы
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‍В четверг, 28 декабря, стало известно, что электронные табло на дорогах Москвы начали транслировать новогодние поздравления. Таким образом, теперь водители помимо привычных сообщений о загруженности улиц и перекрытии дорог могут увидеть на экранах огромные новогодние открытки.

На этих открытках с надписью «С наступающим 2018 годом» изображена новогодняя елка, украшенная красной звездой и шариками, из-за которой выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. При этом перед праздничной елкой стоят еще один снеговик и собака – символ наступающего года.

«В предновогодний период и в январские каникулы электронные табло превратятся в огромные поздравительные открытки и подарят праздничное настроение участникам дорожного движения», - приводит слова главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева официальный портал мэра Москвы.

Стоит отметить, что к настоящему времени в Москве установили уже 175 электронных табло.

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