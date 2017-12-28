СЕГОДНЯ 10:56 2017-12-28T11:00:04+03:00

На борту судна, курсирующего между районами Бруклин и Куинс, находятся 27 человек

Изменить размер текста: A A

В одной из бухт Нью-Йорка сел на мель пассажирский паром.

Как сообщил телеканал NBC, инцидент произошел вечером в среду, 27 декабря. Отмечается, что на борту парома, курсирующего между районами Бруклин и Куинс, находятся 27 человек. Спецслужбы проводят эвакуацию пассажиров. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным телеканала, спасатели пытались отбуксировать судно, но позже они решили провести эвакуацию людей. Согласно предварительным сведениям, судно не получило пробоин. Причины и подробности происшествия выясняются.

Напомним, в ноябре аналогичное происшествие случилось у причала в районе Манхэттен — с севшего тогда на мель парома были эвакуированы около 100 пассажиров.

Накануне в немецком городе Дуйсбург пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне, в результате чего пострадали 27 человек.