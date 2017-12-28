2017-12-28T10:58:06+03:00
В мире

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли 40 человек

И еще 30 местных жителей пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли 40 человекДва взрыва прогремели в Кабуле: погибли 40 человекФото: REUTERS
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В четверг, 28 декабря, в столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва. Сначала бомба сработала рядом с одной из городских мечетей. А затем террорист-смертник подорвал себя у офиса местного новостного агентства Sada-i-Afghan.

По последним данным, жертвами двух терактор стали порядка 40 человек, кроме того, еще 30 местных жителей получили травмы различной степени тяжести, сообщает портал Пажвак.

Пока ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Стоит отметить, что подобные атаки не редкость в Кабуле. К примеру, в начале этой недели смертник привел в действие взрывное устройство на контрольно-пропускном пункте (КПП) у здания Национальной разведки исламской республики. Тогда погибли не менее пяти человек.

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