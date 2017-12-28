2017-12-28T11:12:47+03:00
Политика

Путин поручил ФСБ при угрозе жизни ликвидировать террористов на месте

Ранее глава нашего государства назвал взрыв, прогремевший в минувшую среду в Петербурге, терактом
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения военных, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, заявил, что дал указания Федеральной службе безопасности (ФСБ) при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни ликвидировать боевиков на месте.

«Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», - цитирует главу нашего государства «Интерфакс».

А чуть ранее стало известно, что российский лидер назвал произошедший накануне взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Напомним, в среду, 27 декабря, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в районе камер хранения в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

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