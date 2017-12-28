В Кремле почтили память погибших в Сирии на церемонии вручения госнаград военным
В четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград военнослужащим, воевавшим в Сирии. Мероприятие проходит в Георгиевском зале Кремля.
Шесть человек получили звания Героя России. Среди них - главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов и ефрейтор Денис Портнягин.
Другие военнослужащие получили орден Святого Георгия IV, орден Мужества, медаль "За отвагу", медаль Жукова, медаль Суворова. Всего на мероприятии были приглашены больше 600 солдат и офицеров всех видов Вооруженных России.
Путин заявил, что российские военнослужащие внесли "без всяких сомнений и преувеличений решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов", передает РИА Новости.