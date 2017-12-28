Россия откроет на Кубе две астрономические обсерватории

СЕГОДНЯ 11:35 2017-12-28T11:35:07+03:00

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На Кубе появятся две российские астрономические обсерватории. Совместный проект двух стран предполагает установку двух автоматизированных телескопов, которые в том числе будут отслеживать потенциально опасные космические объекты. Кроме того техника предназначена для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных небесных тел.

Отмечается, что после того, как проект утвердят, он будет действовать на протяжении пяти лет. В случае успеха проект может быть продлен еще на такой же период, передает сайт телеканала «Звезда».

Реализация астрономического проекта обсуждалась в Москве на заседании российско-кубинской комиссии по научному сотрудничеству в августе 2017 года. Эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе для того, чтобы понять, где именно лучше оборудовать обсерватории.