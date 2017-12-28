Правительство выделило 4 млрд рублей на покупку двух Ил-96-400М

СЕГОДНЯ 11:42 2017-12-28T11:42:50+03:00

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Правительство выделило 4 млрд рублей Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на приобретение двух самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением принято решение предоставить ПАО "ГТЛК" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей для приобретения двух самолетов Ил-96-400М производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что срок ввода в эксплуатацию самолетов - 2021 год.

Предполагаемая стоимость покупки транспортных средств составит 14 млрд рублей, из них 200 млн рублей - поступят за счет внебюджетных источников. Решение о выделении средств направлено на поддержку рынка отечественного авиастроения и производства самолетов, а также замещению воздушных судов иностранного производства российским аналогами.