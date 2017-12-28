2017-12-28T11:42:50+03:00
Экономика

Правительство выделило 4 млрд рублей на покупку двух Ил-96-400М

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство выделило 4 млрд рублей Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на приобретение двух самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением принято решение предоставить ПАО "ГТЛК" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей для приобретения двух самолетов Ил-96-400М производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что срок ввода в эксплуатацию самолетов - 2021 год.

Предполагаемая стоимость покупки транспортных средств составит 14 млрд рублей, из них 200 млн рублей - поступят за счет внебюджетных источников. Решение о выделении средств направлено на поддержку рынка отечественного авиастроения и производства самолетов, а также замещению воздушных судов иностранного производства российским аналогами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию
Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в Пхенчхане
Песков: осужденные в России украинцы не являются пленными
СКР: стрелку с фабрики «Меньшевик» в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
Глава Минтруда: Почти 20 млн россиян живут за чертой бедности
В Серпухове уволили допустившего ЧП с отрубленными руками участкового
Лавров: Коалиция США должна покинуть Сирию после полной ликвидации террористов
Песков объяснил, почему Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом
Песков: США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии
Годовое вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло на 47%
Экс-следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
В «Диснейленде» эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал свою стрельбу самообороной
Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель
Роспотребнадзор выступил c рекомендациями по выбору сладких подарков для детей
Умер основатель Media Markt Эрих Келлерхальс
В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»
Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения