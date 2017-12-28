2017-12-28T11:58:34+03:00
Экономика

Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения

Согласно поручению, денежные средства будут выделены для повышения доступности медицины в сельских населенных пунктах
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Минздрав и Минфин должны рассмотреть вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов в области здравоохранения. Соответствующее поручение главы правительства РФ Дмитрий Медведев содержится в списке поручений по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, опубликованном 28 декабря на сайте правительства

"Минздраву России, Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение", - сообщается в документе.

Так, среди поручений имеется вопрос финансирование развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках приоритетного проекта "Электронное здравоохранение".

А также правительство поручает подготовить дополнительное финансирование для повышения доступности медицины в сельских населенных пунктах.

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