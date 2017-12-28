2017-12-28T11:58:49+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»

По словам адвоката, подозреваемый не оказывал сопротивления правоохранителям
Дарья ИВАШКИНА
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В четверг утром, 28 декабря, стало известно о задержании стрелка с фабрики «Меньшевик». Фото: Петр Ковалев/ТАССВ четверг утром, 28 декабря, стало известно о задержании стрелка с фабрики «Меньшевик». Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В четверг, 28 декабря, стали известны подробности задержания генерального директора «Меньшевика» Ильи Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на фабрике.

Как рассказал адвокат подозреваемого, правоохранители задержали его клиента на складе типографии газеты «Правда», при этом предполагаемый стрелок не сопротивлялся сотрудниками полиции.

«Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты "Правда", сопротивления он не оказывал», - сказал защитник РИА Новости.

Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики, когда туда пришли приставы, чтобы взыскать долг. В результате охранник предприятия получил смертельное ранение и скончался на месте. Самому же стрелку удалось скрыться. А в четверг утром, 28 декабря, стало известно о задержании предпринимателя.

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