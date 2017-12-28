Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»

СЕГОДНЯ 11:58 2017-12-28T11:58:49+03:00

В четверг утром, 28 декабря, стало известно о задержании стрелка с фабрики «Меньшевик». Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 декабря, стали известны подробности задержания генерального директора «Меньшевика» Ильи Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на фабрике.

Как рассказал адвокат подозреваемого, правоохранители задержали его клиента на складе типографии газеты «Правда», при этом предполагаемый стрелок не сопротивлялся сотрудниками полиции.

«Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты "Правда", сопротивления он не оказывал», - сказал защитник РИА Новости.

Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики, когда туда пришли приставы, чтобы взыскать долг. В результате охранник предприятия получил смертельное ранение и скончался на месте. Самому же стрелку удалось скрыться. А в четверг утром, 28 декабря, стало известно о задержании предпринимателя.