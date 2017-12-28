2017-12-28T12:20:03+03:00
Происшествия

В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Один человек погиб, 12 получили ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Исландии перевернулся туристический автобус. Инцидент произошел на юге страны около деревни Киркьюбайярклёйстюр, в 250 километрах от Рейкьявика.

Автобус с туристами из Китая столкнулся на дороге с легковым автомобилем. От удара пассажирский транспорт вылетел на обочину и перевернулся. В результате аварии один человек погиб, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести. Всех раненых эвакуировали в столицу на трех вертолетах береговой охраны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции признали виновным в ДТП водителя автобуса. По данным стражей порядка, на обледеневшей дороге он не справился с управлением, передает сайт телеканал «Звезда».

Исландия относится к числу стран с самой низкой смертностью на дорогах. Ежегодно в авариях здесь погибает порядка шести человек на 100 тысяч населения. Это стало крупнейшим ДТП на острове за последнее время.

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