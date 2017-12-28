СЕГОДНЯ 12:16 2017-12-28T12:48:03+03:00

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В четверг, 28 декабря, появилась информация о том, что умер основатель Media Markt Эрих Келлерхальс. Как стало известно, бизнесмен скончался в Германии еще 25 декабря. Ему было 78 лет.

Печальную новость журналистам сообщили родственники предпринимателя. При этом они уточнили, что, по предварительным данным, причиной смерти сооснователя торговой сети стали проблемы с сердцем, пишет издание Spiegel.

СПРАВКА «КП»

Эрих Келлерхальс считался одним из самых богатых людей Германии. Он начал свой бизнес по продаже электроприборов более 40 лет назад.

Первый Media Markt открылся 24 ноября 1979 года в промышленном районе Мюнхена, как раз к началу рождественского бума. А 1988 году компания Kaufhof (впоследствии Metro AG) приобрела контрольную долю компании-владельца магазинов Media Markt. После этого началась международная экспансия сети - с открытия магазина во Франции в 1989 году.