Роспотребнадзор выступил c рекомендациями по выбору сладких подарков для детей

СЕГОДНЯ 12:22 2017-12-28T12:22:09+03:00

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Роспотребнадзор пустил рекомендации родителям по выбору сладких подарков для детей на Новый год.

"При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел", - отмечается в сообщении.

В ведомстве советуют избегать аллергенов, которыми могут быть такие ингредиенты, как ядра абрикосовой косточки и арахис. Кроме того, для детского питания не рекомендована карамель, в том числе леденцовая, и кондитерские изделия, в состав которых входит алкоголь более 0,5% этанола.

В сообщении Роспотребнадзора содержится рекомендация отдавать предпочтение галетному печенью вместо песочного, а также выбирать качественные шоколадным конфетам, зефир и пастилу.

"Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами", - отметили в службе.