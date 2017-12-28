Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель

СЕГОДНЯ 12:35 2017-12-28T12:35:22+03:00

‍И только 36% немцев хотели бы видеть ее во главе правительства еще четыре года

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В четверг, 28 декабря, стало известно, что социологическая служба YouGov опросила около двух тысяч граждан Германии, чтобы выяснить их отношение к нынешнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Оказалось, что почти половина немцев (47%) хотели бы, чтобы политик покинула свой пост раньше срока, то есть до истечения срока ее полномочий в 2021 году. При этом только 36% респондентов заявили, что их все устраивает, и они хотели бы видеть Меркель во главе немецкого правительства еще четыре года.

Как считают эксперты, на настроения избирателей негативно повлияли неудачи при формировании правительства после парламентских выборов, которые прошли в ФРГ в сентябре этого года, сообщает агентство DPA.

Напомним, во время сентябрьских выборов в Бундестаг ни одна из партий не набрала больше 50% голосов, чтобы действовать единолично. А чуть позднее выяснилось, что переговоры о формировании правящей коалиции между блоком ХДС/ХСС, Свободной демократической партией Германии и партией «Зеленых» закончились провалом.