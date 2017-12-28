Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал свою стрельбу самообороной

СЕГОДНЯ 12:37 2017-12-28T12:41:08+03:00

В Москве спустя почти сутки после побега задержали стрелка с фабрики «Меньшевик» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам Ильи Аверьянова, стрельба была реакцией на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет

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Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов назвал открытую им стрельбу из карабина "Сайга" самообороной, так как пришедшие на предприятие люди стали угрожать ему оружием, требуя возврата долга.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, об этом Аверьянов заявил в ходе дачи предварительных показаний. Он отметил, что один из взыскателей направил пистолет в его сторону, что он расценил как угрозу своей жизни.

В результате стрельбы 31-летний охранник Алексей Осипов получил смертельное ранение. Источник отметил, что пистолет, из которого, по предварительным данным, велась стрельба, изъят и отправлен на экспертизу. Предположительно, утром в среду, 27 декабря, на предприятие прибыли около 10 человек вместе с судебным приставом.

Напомним, открывший стрельбу Аверьянов был задержан рано утром в четверг, 28 декабря, на складе бывшей типографии газеты "Правда". Для его поисков в столице ввели план "Сирена".