Песков: США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии

28 Дек. 13:44 2017-12-28T13:44:16+03:00

В Кремле подчеркнули, что для подобного взаимодействия необходимо иметь политическую волю

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В Кремле ответили на вопрос о взаимодействии между Москвой и Вашингтоном в Сирии. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США никогда плотно не сотрудничали с РФ по сирийскому урегулированию.

«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться», - цитирует представителя Кремля ТАСС. Что касается каналов обмена информации, то они, как отметил Песков, действительно существуют. При этом он выразил надежду на продолжение их работы.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо «иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию».

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал необходимость сотрудничества Вашингтона и Москвы по вопросам урегулирования сирийского кризиса. При этом глава Госдепа выразил уверенность в успехе женевского процесса.