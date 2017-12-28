2017-12-28T14:10:57+03:00
Экономика

ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом

Также на памятных денежных знаках изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: сайт Центробанка РоссииФото: сайт Центробанка России
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В четверг, 28 декабря, Банк России выпустил в обращение серию памятных монет «Российская мультипликация». Как стало известно, самым большим тиражом выпущены денежные знаки, посвященные персонажам популярных мультфильмов «Винни-Пух» и «Три богатыря».

В частности, речь идет о монетах из недрагоценного металла номиналом в 25 рублей, каждая из которых была отчеканена в обычном и специальном (с цветными фигурами персонажей) исполнении. При этом тираж монет в обычном исполнении составил 450 тысяч штук, а в специальном - 50 тысяч.

Одновременно в обращение вошли серебряные монеты номиналом три рубля, на которых также изображены Винни-Пух, Пятачок, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Они будут больше и тяжелее, а их тираж не превысит трех тысяч экземпляров, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Кстати, напомним, ранее стало известно, что Центробанк выпустит памятные монеты и в честь Кубка конфедераций-2017 и мундиаля. Их также отчеканят ограниченным тиражом.

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