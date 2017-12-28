2017-12-28T14:14:51+03:00
Происшествия

Песков объяснил, почему Путин назвал терактом взрыв в Петербурге

По словам пресс-секретаря президента РФ, при взрыве использовались поражающие элементы
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при взрыве в магазине Санкт-Петербурга были использованы поражающие элементы, поэтому инцидент можно назвать терактом

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что за информацией по этому вопросу лучше обращаться в силовые ведомства. «Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств», - отметил представитель Кремля.

Напомним, взрыв прогремел накануне вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге, в результате пострадали 13 человек.

По предварительным данным Следственного комитета, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Российский президент Владимир Путин назвал взрыв терактом.

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