2017-12-28T14:25:12+03:00
Политика

Лавров: Коалиция США должна покинуть Сирию после полной ликвидации террористов

В МИД РФ с удивлением воспринимают желание Вашингтона сохранять присутствие в арабской республике до полного политического урегулирования
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Возглавляемая США международная коалиция должна покинуть Сирию после полной ликвидации остатков террористической активности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, — а до этого осталось совсем недолго», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Министр также выразил недоумение в связи с заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США будут сохранять присутствие в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».

«Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьётся нужного ему результата», - заметил Лавров. Дипломат подчеркнул, что ни Совбез ООН, ни законное правительство в Дамаске не санкционировали деятельность американской коалиции на территории Сирии.

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