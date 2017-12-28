В Серпухове уволили допустившего ЧП с отрубленными руками участкового

28 Дек. 14:30 2017-12-28T14:30:32+03:00

Как выяснилось, ранее супруга Дмитрия Грачева жаловалась на угрозы мужа в полицию

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В четверг, 28 декабря, стало известно об увольнении в подмосковном Серпухове участкового уполномоченного полиции, допустившего ЧП с отрубленными руками. Речь идет о правоохранителе, вовремя не отреагировавшем на жалобы супруги Дмитрия Грачева, из-за действий которого женщина впоследствии лишилась кистей рук.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России "Серпуховское", в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительнице, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - сказала ТАСС официальный представитель подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. При этом она уточнила, что та же участь постигла и непосредственного начальника уволенного участкового.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Подмосковье ревнивый муж вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы. В результате 25-летняя мать двоих детей потеряла обе руки.