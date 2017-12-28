2017-12-28T14:55:54+03:00
Происшествия

СКР: стрелку с фабрики «Меньшевик» в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве

В настоящее время правоохранители проверяют все возможные версии преступления
Дарья ИВАШКИНА
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Стрельба на фабрике «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве, произошла в минувшую среду, 27 декабряСтрельба на фабрике «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве, произошла в минувшую среду, 27 декабряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Следственном комитете России (СКР) заявили, что в ближайшее время бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, устроившему в среду, 27 декабря, стрельбу на предприятии, будет предъявлено обвинение в убийстве.

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и решен вопрос о мере пресечения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Также там отмечается, что в настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют все возможные версии преступления, в частности пытаются установить причины и условия, способствовавшие его совершению.

Напомним, утром 27 декабря появилась информация о стрельбе на фабрике, расположенной на Иловайской улице в Москве. По данным СКР, тогда на территории «Меньшевика» произошел словесный конфликт между экс-собственником и нынешним руководством предприятия. Причем в какой-то момент Аверьянов достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

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