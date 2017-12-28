Песков: осужденные в России украинцы не являются пленными

28 Дек. 15:06 2017-12-28T15:06:43+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осужденные в России украинцы не являются пленными или удерживаемыми лицами, а потому не подлежат обмену в рамках минских договоренностей.

"Но в любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", — сказал Песков журналистам, говоря о вероятной возможности обмена граждан Украины, осужденных по российскому законодательству.

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко сказал, что граждан России, осужденных на Украине, нужно обменять на его соотечественников, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

Как заявил Порошенко, "более 15 граждан России" стоит обменять на Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и других лиц.