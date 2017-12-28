2017-12-28T15:09:29+03:00
Спорт

Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в Пхенчхане

Цвета национального флага смогут использовать болельщики из РФ
Денис СУХОВ
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Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в ПхенчханеРоссийская символика все-таки появится на Олимпиаде в ПхенчханеФото: REUTERS
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Российская национальная символика будет использоваться в Доме болельщиков на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщил его директор Олег Румянцев.

Он отметил, что традиционной символикой Дома болельщиков является фигура в виде сердца, сложенная из цветов российского триколора.

«Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков», - добавил Румянцев в интервью ТАСС.

По его словам, Дом болельщиков будет расположен в прибрежном кластере в городе Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную РФ от ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане, обвинив в систематическом нарушении антидопинговых правил. «Чистые» спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе, под Олимпийским флагом. При этом их форма и экипировка не может содержать национальную символику.

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