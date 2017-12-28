2017-12-28T15:29:35+03:00
В мире

Тиллерсон: США не питают иллюзий относительно «режима» в России

Как заметил глава Госдепа, в настоящее время российско-американские отношения находятся на низком уровне
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты не питают иллюзий по поводу «режима» в России.

«По поводу России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело», - написал Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной в газете The New York Times. При этом глава Госдепа отметил, что в настоящее время отношения США «с возрождающейся Россией» находятся на низком уровне.

Напомним, ранее руководитель американского внешнеполитического ведомства признал необходимость сотрудничества Вашингтона и Москвы по вопросам урегулирования сирийского кризиса, а также выразил уверенность в успехе женевского процесса.

В Кремле же заметили, что Вашингтон никогда плотно не сотрудничал с Москвой по сирийскому урегулированию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что для подобного взаимодействия необходимо «иметь политическую волю».

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