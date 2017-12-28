2017-12-28T15:36:52+03:00
Экономика

Замглавы Минфина считает создание крипторубля нецелесообразным

Ранее Алексей Моисеев сравнил сделки с криптовалютами с покупкой товара за камушки или ракушки
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы Минфина РФ выступает против создания крипторубляЗамглавы Минфина РФ выступает против создания крипторубляФото: REUTERS
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Замглавы министерства финансов РФ Алексей Моисеев считает нецелесообразным создание в России национальной криптовалюты. Об этом он заявил на заседании Общественного совета при Минфине. Замминистра отметил, что он "даже не понимает, что такое крипторубли".

"Если мы на государственном уровне заявляем, что отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить стопроцентную надежность транзакций", — сказал Моисеев, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре Моисеев сравнил сделки с криптовалютами с покупкой товара за камушки или ракушки. Он заявлял, что бывают случаи, когда граждане пользуются криптовалютами, чтобы скрыть свой источник доходов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Центробанком разработать поправки, регулирующие процедуру размещения криптовалют, в срок до июля 2018 года.

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