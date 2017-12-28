Глава Минкомсвязи назвал сроки отмены роуминга в России

28 Дек. 15:54 2017-12-28T15:54:34+03:00

По словам Николая Никифорова, это произойдет уже в первой половине 2018 года

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что роуминг отменят в нашей стране уже в первой половине 2018 года. Он отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее планировала добиться отмены роуминга в текущем году, но позже в ведомстве пришли к выводу, что это "физически невозможно сделать" в 2017 году.

"Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов", — сказал Никифоров.

журналистам.

Он выразил надежду на то, что основные вопросы удастся решить до наступления второго полугодия.

"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала.", — добавил министр.

По словам Никифорова, некоторые операторы сообщили, что большая часть абонентов пользуется тарифными планами, "где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое", передает РИА Новости.