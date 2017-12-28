2017-12-28T15:57:08+03:00
Общество

ФАС пригрозила московским аэропортам штрафами за недопуск такси

Антимонопольная служба потребует расширить список таксопарков, допущенных к «первой линии» воздушных гаваней
Дарья ИВАШКИНА
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ФАС пригрозила московским аэропортам штрафами за недопуск таксиФАС пригрозила московским аэропортам штрафами за недопуск таксиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 28 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила московским аэропортам «жесточайшими штрафами» за недопуск такси.

Как стало известно, ФАС собирается потребовать расширить список таксопарков, допущенных к «первой линии» воздушных гаваней. «Мы намерены до конца января потребовать (от аэропортов) резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии"», - сказал глава ведомства Игорь Артемьев.При этом он выразил надежду на то, что ситуацию с такси удастся изменить уже к концу января. Завершить же всю эту работу планируется «в течение двух-трех месяцев», передает ТАСС.

Кроме того, Артемьев отметил, что в связи с антитеррористической угрозой на «первой линии» аэропортов должны быть те водители, которые прошли проверки спецслужб, однако это не значит, что руководству воздушных гаваней нужно выбирать какую-то одну фирму такси.

Кстати, перед новогодними праздниками ФАС намерен проверить и самих таксистов, а точнее цены на такси.

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